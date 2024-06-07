Тайвань запретил поставлять в Беларусь ещё одно важное химическое вещество

Опубликовано: 07.06.2024 09:43 , Обновлено: 01.04.2025

Министерство экономики Тайваня объявило о внесении в перечень высокотехнологичных товаров, которые запрещено ввозить в Беларусь и Россию, ещё одного важного химического соединения - нитроцеллюлозы. В ведомстве сообщили, что новые ограничения начнут действовать с 14 2024 года, а вместе с ними - и повышенные штрафы за нарушение действующих экспортных санкций.

Решение о расширении сферы ограничений на экспорт в Беларусь и Россию Минэкономики Тайваня приняло ещё 30 мая 2024 года, однако официально объявило об этом лишь в начале июня.

Нитроцеллюлоза является одним из ключевых компонентов в производстве бездымного пороха и пороха для боеприпасов. Ограничения на поставки этого вещества ранее также ввели США и Евросоюз. Тем временем власти Тайваня до сих пор ограничивали только экспорт нитроцеллюлозы с высоким содержанием азота (более 12,2%), однако теперь решили “ужесточить контроль для предотвращения лазеек в регулировании” экспорта.

Кроме того, Министерство энергетики объявило об увеличении штрафа за первое нарушение экспортных ограничений - до одного миллиона тайваньских долларов, что эквивалентно 31 тыс. американских долларов.

Отметим, что в последний раз Тайвань расширял экономические санкции против Беларуси и России в январе 2024 года. Тогда был введён запрет на поставки 45 видов высокотехнологичных товаров, включая микросхемы, телекоммуникационное оборудование, лазеры и навигационные системы, которые потенциально могут использоваться военно-промышленным комплексом страны.

Официальные лица в Беларуси расширение экономических санкций со стороны властей Тайваня пока никак не комментировали.

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