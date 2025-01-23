Сыранков призвал отказаться от слова "президент". Как предложил называть главу Беларуси?

Опубликовано: 23.01.2025 09:42 , Обновлено: 23.01.2025

Кандидат в президенты Сергей Сыранков, который представляет на нынешних выборах Коммунистическую партию Беларуси (КПБ), заявил, что ему "не нравится слово президент". Вместо него в контексте должности главы государства он предложил использовать другое слово, переняв опыт коммунистического Китая.

По мнению Сыранкова, слово “президент” является “западным” и говорит о сохранившихся “буржуазных традициях”, передало российское агентство Sputnik.

“Вот “Председатель Республики Беларусь” звучит хорошо, по-народному”, - озвучил своё предложение Сыранков.

По словам политика, возглавляемая им партия сейчас “активно изучает китайский опыт государственного и партийного строительства”, а сам глава КПБ нацелен на то, чтобы его партия стала “правящей полититческой силой” и смогла выстроить в стране “белорусский социализм”.

Ранее Telegraf.news рассказал о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников. Сыранков разделил второе место по уровню доходов в 2023 году с Олегом Гайдукевичем.

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