Суд в Украине взыскал с "Беларуськалия" почти 20 млн рублей и другие активы. За что?

Опубликовано: 11.04.2025 11:44 , Обновлено: 11.04.2025

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции страны к ОАО "Беларуськалий" и постановил взыскать в доход государства все активы, которые компании не удалось вывезти с территории Украины после начала войны с Россией. Узнали, каких активов, помимо собственно денежных средств, лишилась компания, и как аргументировал конфискацию украинский суд.

Согласно информации, которую разместил в своих соцсетях украинский Минюст, выступавший инициатором судебного разбирательства, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановил взыскать в доход государства следующие активы белорусской компании:

более 70 тысяч тонн хлористого калия;

денежные средства в эквиваленте более 250 млн гривен (почти 20 млн рублей по нынешнему курсу);

1545 железнодорожных вагонов;

48% уставного капитала в украинской компании ООО «Агророзквіт».

При этом, как заявили в Минюсте, суд лишил “Беларуськалий” права на получение в будущем компенсации конфискованного имущества и денег, сославшись на действующий Закон Украины “О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения”. Впрочем, само судебное решение ещё может быть обжаловано - на это у ответчика есть установленный законом срок.

Что касается аргументации иска, то поводом для конфискации активов “Беларуськалия” Минюст назвал предположительное финансовое сотрудничество компании с предприятиями российского военно-промышленного комплекса, а также с назначенными российскими властями администрациями оккупированных Луганской и Донецкой областей Украины. Таким образом, причины те же, которые использовали страны Европейского союза, США и их партнёры, вводя экономические и визовые санкции в отношении “Беларуськалия” и её руководства.

В самой компании “Беларуськалий” решение ВАКС пока никак не прокомментировали, поэтому остаётся неясным, намерена ли компания его обжаловать.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уже продало части конфискованного после начала войны с Россией калия производства ОАО «Беларуськалий». Сумма той сделки превысила 87 млн гривен, что эквивалентно 2 млн долларам. Эти средства ведомство пообещало направить на «укрепление экономики и обороноспособности государства».

Точных данных о том, какие активы белорусской компании на данный момент остаются в Украине, нет — Минюст их также не привёл. Однако осенью 2022 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов в эфире госТВ [link href=“https://belta.by/economics/view/nachalnik-bzhd-na-territorii-ukrainy-nahodjatsja-7-tys-belorusskih-vagonov-524393-2022/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказывал [/link], что на территории Украины из-за военных действий «застряли» порядка 7 тыс. белорусских вагонов, как самой БелЖД, так и различных предприятий, в том числе три белорусских локомотива. Часть вагонов, по его словам, не были конфискованы и не попали под контроль государства, а оставались на территориях предприятий-грузополучателей.