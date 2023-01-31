Суд в Беларуси признал соцсети украинского депутата экстремистскими

Опубликовано: 31.01.2023 12:50 , Обновлено: 31.01.2023

Суд Ленинского района Могилева признал социальные сети депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко экстремистскими.

В «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации внесли его телеграм-канал и чат, аккаунт в Instagram и Youtube-канал.

Причину там не назвали.

Напомним, что еще в конце августа 2022 года Генеральная прокуратура Беларуси возбудила против Гончаренко уголовное дело. Украинского депутата обвинили «в угрозе насилием в отношении президента Республики Беларусь и дискредитации страны».

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз 25 августа прокомментировал фразу депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который написал, что «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости».