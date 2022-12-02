Суд приговорил экс-журналиста БТ к 4 годам тюрьмы за дискредитацию Беларуси

Опубликовано: 02.12.2022 10:49 , Обновлено: 07.02.2023

В Минском городском суде 2 декабря огласили приговор бывшему сотруднику государственной Белтелерадиокомпани (БТ), ведущему программы «Зона X» Дмитрию Лукше. По делу осудили еще трех человек.

Лукше дали 4 года колонии в условиях общего режима и штраф в 500 базовых величин.

Его обвиняли в «дискредитации Беларуси», а также «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

По данным Генпрокуратуры, с ноября 2021 года по март 2022 года Лукша «систематически представлял иностранному телеканалу за вознаграждение материалы о событиях, происходящих в Республике Беларусь. С целью дискредитации страны с помощью оператора он изготовил ряд видеосюжетов, содержавших заведомо ложную информацию, и передал их указанному телеканалу».

Известно, что Дмитрий Лукша делал сюжеты для казахстанского телеканала «Хабар».

По этому же делу его жену Полину Половинко приговорили к 2,6 годам и штрафу 100 базовых.

Еще одному обвиняемому, Константину Никанорову, дали 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штраф 100 базовых. А Денису Яровскому — 1 год 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых.

Ранее Телеграф писал, что против бывшего главы пула Александра Лукашенко на гостелеканале ОНТ Дмитрия Семченко возбудили уголовное дело. Его обвиняют по части ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси в разжигании социальной вражды и розни.

Генпрокуратура обвинила экс-главу пула Лукашенко в разжигании ненависти