Суд над Нобелевским лауреатом Беляцким начнется в Минске после Нового года
Стало известно, на какую дату назначили суд по делу против незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» (признан в Беларуси экстремистским), которым руководил и был основателем Нобелевский лауреат 2022 года Алесь Беляцкий.
Процесс начнется в суде Ленинского района Минска 5 января. Там будут рассматривать дело самого Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича, а также Владимира Лабковича.
Кроме того, еще одного правозащитника, Дмитрия Соловьева, будут судить в порядке специального производства.
Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщили, что обвинили их в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Статья 228 УК РБ Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов. Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Часть 2 статья 342 УК РБ
Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Наказываются арестом или лишением свободы на срок до трех лет.
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Подробнее об обвинениях можно почитать по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили белорусу — правозащитнику Алесю Беляцкому, а также украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организации «Мемориал». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Нобелевской премии 7 октября.