Суд над экс-главой президентского пула Беларуси назначили на 21 марта

Опубликовано: 09.03.2023 10:40 , Обновлено: 09.03.2023

Первое заседание суда над бывшим главой пула Александра Лукашенко на гостелеканале ОНТ Дмитрием Семченко запланировали на 21 марта, пишут СМИ.

Против него возбудили дело по части ч.1 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси в разжигании социальной вражды и розни.

Какзаявили в Генеральной прокуратуре, Семченко с 2020 года опубликовал в неназванных телеграм-каналах посты, «направленные на формирование у общественности неприязни и ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и представителям власти».

Согласно статье, журналисту грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, Дмитрия Семченко задержали 15 сентября 2022 года. Сначала ему дали 15 суток ареста по статье 19.1 КоАП о мелком хулиганстве. Затем осудили еще раз, уже на 13 суток ареста за «экстремистские материалы» в его соцсетях. 13 октября Семченко он должен был выйти на свободу. Но этого не произошло.