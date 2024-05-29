Суд Евросоюза отказался снимать санкции с авиакомпании "Белавиа"

Опубликовано: 29.05.2024 15:55 , Обновлено: 29.05.2024

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа» против Совета ЕС об отмене санкций. Решение об этом опубликовали на официальном сайте. Кроме того, авиаперевозчика обязали оплатить финансовые издержки, затраченные на иск и судебное разбирательство.

“Иск отклонить. Обязать компанию “Белавиа” оплатить издержки, в том числе связанные с применением обеспечительных мер”, — говорится в решении суда, опубликованном на официальном сайте. Таким образом, суд ЕС оставил в силе санкции, введённые ранее в отношении белорусской авиакомпании. К слову, в самой “Белавиа” решение суда пока не прокомментировали.

В деле сказано, что “заявитель формально ссылается на два довода в применении закона”. Одним из них стало утверждение о том, что Совет ЕС “ошибся в оценке” действий “Белавиа”, которые стали причиной введения ограничений. Во-вторых, руководство авиакомпании заявило, что Евросоюз “не следовал требуемому стандарту доказывания” и первоначальные акты содержат “незаконную форму санкций”.

Напомним, в декабре 2021 года Евросоюз принял пятый пакет санкций против Беларуси, который в том числе затронул авиакомпанию «Белавиа». В числе прочего ей запретили заключать новые лизинговые контракты с европейскими компаниями и обязали вернуть самолёты, которые в “Белавиа” взяли в лизинг до этого.

В свою очередь, в декабре прошлого года власти США решили продлить ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика. В Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объяснили это тем, что компания, «несмотря на запрет, всё ещё продолжает эксплуатировать самолёты, произведённые в США или с использованием местных комплектующих, на рейсах из Беларуси в Россию, Турцию, Египет и ОАЭ». При этом срок действия санкций увеличили. На сей раз их собираются пересмотреть не через шесть месяцев, как раньше, а спустя год, то есть, в декабре 2024-го.

Ранее Telegraf.news писал, что Суд Европейского союза снял санкции с белорусского государственного предприятия “Белшина”, которые были введены три года назад. Решение об этом власти ЕС опубликовали 20 марта на официальном сайте.

Напомним, ранее Совет ЕС внёс «Белшину» в санкционный список из-за того, что компания является «одним из ведущий государственных предприятий Беларуси» и представляет собой «важный источник доходов для белорусских властей». Впоследствии представители компании подали жалобу в Европейский суд, где предоставили доказательства того, что до введения санкций предприятие «было убыточным».

20 марта Суд Европейского союза постановил снять санкции с «Белшины» и обязал Совет ЕС «выплатить судебные расходы», говорится в официальном документе.

Европейский суд снял санкции с «Белшины» и обязал Совет ЕС «выплатить судебные расходы»