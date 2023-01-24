Лавров предложил ЮАР и не только создать единую валюту с Россией

Опубликовано: 24.01.2023 15:19 , Обновлено: 15.11.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 января, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой валюты, чтобы не зависеть от доллара или евро.

В БРИКС входят: Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

По словам Сергея Лаврова, в России не хотят полагаться на “на механизмы, которые находятся в руках тех, кто может, мягко говоря, обмануть в любой момент”.

По его словам, страны Запада могут “отказаться от своих обязательств просто ради достижения какой-то сиюминутной политической цели”. “Прежде всего я имею в виду роль доллара”, — уточнил Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что единая валюта стран БРИКС может появиться не раньше 2050 года и, скорее всего, будет цифровой.