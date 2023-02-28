Стало известно, когда минский суд огласит приговор Тихановской

Опубликовано: 28.02.2023 11:39 , Обновлено: 28.02.2023

В Минском городском суде сообщили, когда огласят приговор Светлане Тихановской и Павлу Латушко. По делу также проходят Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Как пишет Sputnik.by, это произойдет 6 марта.

Отметим, что 27 февраля гособвинитель потребовал дать Тихановской и Латушко по 19 лет лишения свободы. Для Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского — по 12 лет исправительной колонии.

Ранее в СК сообщали, что Тихановской инкриминировали 10 статей Уголовного кодекса РБ. Латушко — 8. Среди обвинений — заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования, разжигание социальной вражды, призывы к санкциям и не только.

Тихановская и Латушко не явились на суд в Минске