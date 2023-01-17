Тихановская и Латушко не явились на суд в Минске

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Опубликовано: 17.01.2023 10:23 , Обновлено: 17.01.2023

В Минском городском суде 17 января началось заочное заседание по уголовному делу против Светланы Тихановской, Павла Латушко и еще трех белорусов

«Несмотря на то, что они были извещены надлежащим образом о дате, месте и времени судебного разбирательства, в суд не явились», — заявило госагентство БелТА.

Напомним, по делу, кроме Тихановской и Латушко, также проходят Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Вот как выглядит заседание:

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Как ранее сообщали в СК, Тихановской инкриминировали 10 статей Уголовного кодекса РБ. Латушко — 8. Среди обвинений — заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования, разжигание социальной вражды, призывы к санкциям и не только.

Их вызвали на заседание в Минский городской суд еще 3 января. К слову, о низкой вероятности прибытия Тихановской в столицу Беларуси СМИ писали еще ранее. Так, на это время она запланировала участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит с 16 по 20 января.