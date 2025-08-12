Стало известно, какие 7 стран НАТО получили аккредитацию на белорусско-российские учения «Запад-2025»
Стало известно, какие страны Североатлантического альянса (НАТО) уже получили аккредитацию для своих военных атташе в качестве наблюдателей за военными учениями Беларуси и России "Запад-2025".
Как сообщило информационное агентство “Минская правда”, уже аккредитованы военные атташе из 7 стран:
- Венгрии,
- Германии,
- Италии,
- Норвегии,
- Турции,
- Финляндии,
- Чехии.
Также сообщается, что аккредитации дожидаются представители США и Болгарии.
Как пояснили представители Министерства обороны на брифинге 12 августа, аккредитация военных атташе выдаётся не под конкретное мероприятие, а на определённый срок — минимум на год.
Выступая на брифинге, начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко заявил, что понаблюдать за отдельными эпизодами учений белорусская сторона также пригласила представителей международных организаций, таких как ОДКБ, СНГ, ШОС.
“Все это — красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности”, - заявил Ревенко, высказавшись “категорически против масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня в Министерстве обороны Беларуси озвучили точные сроки совместного стратегического учения белорусских и российских военных “Запад-2025”, а также упрекнули соседние страны в том, что они решили проводить свои учения в непосредственной близости от белорусских границ.
Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»