Стало известно, какие 7 стран НАТО получили аккредитацию на белорусско-российские учения «Запад-2025»

Опубликовано: 12.08.2025 14:00 , Обновлено: 12.08.2025

Стало известно, какие страны Североатлантического альянса (НАТО) уже получили аккредитацию для своих военных атташе в качестве наблюдателей за военными учениями Беларуси и России "Запад-2025".

Как сообщило информационное агентство “Минская правда”, уже аккредитованы военные атташе из 7 стран:

Венгрии,

Германии,

Италии,

Норвегии,

Турции,

Финляндии,

Чехии.

Также сообщается, что аккредитации дожидаются представители США и Болгарии.

Как пояснили представители Министерства обороны на брифинге 12 августа, аккредитация военных атташе выдаётся не под конкретное мероприятие, а на определённый срок — минимум на год.

Выступая на брифинге, начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко заявил, что понаблюдать за отдельными эпизодами учений белорусская сторона также пригласила представителей международных организаций, таких как ОДКБ, СНГ, ШОС.

“Все это — красноречивое подтверждение того, что Республика Беларусь является сторонником обеспечения региональной безопасности”, - заявил Ревенко, высказавшись “категорически против масштабной милитаризации, которая ведет к нарушению баланса сил в Европе”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня в Министерстве обороны Беларуси озвучили точные сроки совместного стратегического учения белорусских и российских военных “Запад-2025”, а также упрекнули соседние страны в том, что они решили проводить свои учения в непосредственной близости от белорусских границ.

Минобороны Беларуси озвучило точные сроки и цели учений «Запад-2025»