Стали известны имена офицеров, которых Лукашенко лишил воинских званий

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Опубликовано: 21.11.2024 08:03 , Обновлено: 21.11.2024

Стали известны фамилии и имена офицеров, которых Александр Лукашенко своим президентским указом лишил воинских и специальных званий. Текст документа в четверг, 21 ноября, опубликовали на Национальном правовом портале.

Как следует из текста указа, погонов лишился один полковник, два подполковника, пять майоров и ещё больше десятка капитанов, прапорщиков, лейтенантов как из числа армейских, так и из органов внутренних дел и органов юстиции. Среди фамилий офицеров оказалось 20 мужчин и 1 женщина.

Так,* воинских званий* лишились 14 офицеров:

Едко Олег Иванович, подполковник юстиции запаса; Рекеть Андрей Юрьевич, майор запаса; Станкевич Антон Станиславович, майор запаса; Уласовец Инна Сергеевна, майор запаса; Еременко Роман Викторович, капитан запаса; Ковалеров Павел Леонидович, капитан запаса; Матусевич Юлия Владимировна, капитан запаса; Мацкевич Евгений Николаевич, капитан запаса; Чернобровкин Дмитрий Константинович, капитан запаса; Асадулаев Руслан Магомедхабибович, старший лейтенант запаса; Захаров Егор Михайлович, старший лейтенант запаса; Дащинский Александр Тадеушевич, старший прапорщик запаса; Страшкевич Иван Петрович, прапорщик запаса; Бородин Сергей Александрович, старшина запаса.

Специальных званий лишились ещё 7 офицеров:

Сандалюк Сергей Васильевич, полковник внутренней службы запаса; Мойсейчик Геннадий Николаевич, подполковник милиции запаса; Залевский Михаил Леонидович, майор милиции запаса; Марцинкевич Владимир Николаевич, майор милиции запаса; Ильин Александр Александрович, старший лейтенант милиции запаса; Зинин Павел Валерьевич, капитан юстиции запаса; Шибут Антон Павлович, старший лейтенант юстиции запаса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Администрации президента, комментируя новость о лишении офицеров их званий, так пояснили причины этого радикального шага:

“В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего”, — заявили в пресс-службе Лукашенко, при этом не уточнив,о каких “противоправных действиях” идёт речь.

В тексте президентского указа точная причина также не раскрывается.

Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в 2020 году