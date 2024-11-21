Telegraf.news
ru

Стали известны имена офицеров, которых Лукашенко лишил воинских званий

Стали известны имена офицеров, которых Лукашенко лишил воинских званий
Подпишитесь на Телеграф:
💼 Официально

Стали известны фамилии и имена офицеров, которых Александр Лукашенко своим президентским указом лишил воинских и специальных званий. Текст документа в четверг, 21 ноября, опубликовали на Национальном правовом портале.

Как следует из текста указа, погонов лишился один полковник, два подполковника, пять майоров и ещё больше десятка капитанов, прапорщиков, лейтенантов как из числа армейских, так и из органов внутренних дел и органов юстиции. Среди фамилий офицеров оказалось 20 мужчин и 1 женщина.

Так,* воинских званий* лишились 14 офицеров:

  1. Едко Олег Иванович, подполковник юстиции запаса;
  2. Рекеть Андрей Юрьевич, майор запаса;
  3. Станкевич Антон Станиславович, майор запаса;
  4. Уласовец Инна Сергеевна, майор запаса;
  5. Еременко Роман Викторович, капитан запаса;
  6. Ковалеров Павел Леонидович, капитан запаса;
  7. Матусевич Юлия Владимировна, капитан запаса;
  8. Мацкевич Евгений Николаевич, капитан запаса;
  9. Чернобровкин Дмитрий Константинович, капитан запаса;
  10. Асадулаев Руслан Магомедхабибович, старший лейтенант запаса;
  11. Захаров Егор Михайлович, старший лейтенант запаса;
  12. Дащинский Александр Тадеушевич, старший прапорщик запаса;
  13. Страшкевич Иван Петрович, прапорщик запаса;
  14. Бородин Сергей Александрович, старшина запаса.

Специальных званий лишились ещё 7 офицеров:

  1. Сандалюк Сергей Васильевич, полковник внутренней службы запаса;
  2. Мойсейчик Геннадий Николаевич, подполковник милиции запаса;
  3. Залевский Михаил Леонидович, майор милиции запаса;
  4. Марцинкевич Владимир Николаевич, майор милиции запаса;
  5. Ильин Александр Александрович, старший лейтенант милиции запаса;
  6. Зинин Павел Валерьевич, капитан юстиции запаса;
  7. Шибут Антон Павлович, старший лейтенант юстиции запаса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Администрации президента, комментируя новость о лишении офицеров их званий, так пояснили причины этого радикального шага:

“В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего”, — заявили в пресс-службе Лукашенко, при этом не уточнив,о каких “противоправных действиях” идёт речь.

В тексте президентского указа точная причина также не раскрывается.

Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в 2020 году

Темы: