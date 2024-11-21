Стали известны имена офицеров, которых Лукашенко лишил воинских званий
Стали известны фамилии и имена офицеров, которых Александр Лукашенко своим президентским указом лишил воинских и специальных званий. Текст документа в четверг, 21 ноября, опубликовали на Национальном правовом портале.
Как следует из текста указа, погонов лишился один полковник, два подполковника, пять майоров и ещё больше десятка капитанов, прапорщиков, лейтенантов как из числа армейских, так и из органов внутренних дел и органов юстиции. Среди фамилий офицеров оказалось 20 мужчин и 1 женщина.
Так,* воинских званий* лишились 14 офицеров:
- Едко Олег Иванович, подполковник юстиции запаса;
- Рекеть Андрей Юрьевич, майор запаса;
- Станкевич Антон Станиславович, майор запаса;
- Уласовец Инна Сергеевна, майор запаса;
- Еременко Роман Викторович, капитан запаса;
- Ковалеров Павел Леонидович, капитан запаса;
- Матусевич Юлия Владимировна, капитан запаса;
- Мацкевич Евгений Николаевич, капитан запаса;
- Чернобровкин Дмитрий Константинович, капитан запаса;
- Асадулаев Руслан Магомедхабибович, старший лейтенант запаса;
- Захаров Егор Михайлович, старший лейтенант запаса;
- Дащинский Александр Тадеушевич, старший прапорщик запаса;
- Страшкевич Иван Петрович, прапорщик запаса;
- Бородин Сергей Александрович, старшина запаса.
Специальных званий лишились ещё 7 офицеров:
- Сандалюк Сергей Васильевич, полковник внутренней службы запаса;
- Мойсейчик Геннадий Николаевич, подполковник милиции запаса;
- Залевский Михаил Леонидович, майор милиции запаса;
- Марцинкевич Владимир Николаевич, майор милиции запаса;
- Ильин Александр Александрович, старший лейтенант милиции запаса;
- Зинин Павел Валерьевич, капитан юстиции запаса;
- Шибут Антон Павлович, старший лейтенант юстиции запаса.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в Администрации президента, комментируя новость о лишении офицеров их званий, так пояснили причины этого радикального шага:
“В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего”, — заявили в пресс-службе Лукашенко, при этом не уточнив,о каких “противоправных действиях” идёт речь.
В тексте президентского указа точная причина также не раскрывается.
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