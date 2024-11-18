Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в 2020 году

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Опубликовано: 18.11.2024 20:22 , Обновлено: 18.11.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 "О лишении воинских и специальных званий". Согласно информации пресс-службы главы государства, свои звания потеряли 21 бывший военный и силовик.

Их имена не назвали, но указали, что это экс-военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (представители начальствующего состава).

“В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего”, - заявили в пресс-службе Лукашенко, не раскрыв, что за “противоправные действия”.

Поэтому, как написали в Администрации президента, руководители силовых ведомств инициировали перед главой государства вопрос о лишении этих людей воинских и специальных званий.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко в сентябре 2022 года своим указом №332 лишил званий и чинов более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры за, как написали в пресс-службе, “активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти” и не только.

Лукашенко лишил званий и чинов более 80 силовиков