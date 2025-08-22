США сняли санкции с застройщика «Минск-Мира»

Опубликовано: 22.08.2025 07:13 , Обновлено: 22.08.2025

Соединённые Штаты сняли санкции с компании Dana Holdings и бизнесмена Небойши Карича. Эта информация следует из обновления в списке Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Из санкционного перечня Минфин США исключил три компании: Dana Holdings Limited, Dana Holdings и Dana Kholdingz («Дана Холдингз»). Ограничения также сняты с бизнесмена Небойши Карича.

Санкции в отношении этих компаний и физического лица США ввели в августе 2021 года. Тогда в список добавили 23 физических лица и 21 юридическое лицо, в том числе иностранные и, как предположили Штаты, связанные с Беларусью.

В Беларуси бизнес Dana Holdings представляет крупный застройщик ИООО «Дана Астра». Эта компания, принадлежащая сербским бизнесменам Каричам, занимается в том числе строительством комплекса «Минск-Мир».

Братья Боголюб и Драгомир Каричи находятся под санкциями Европейского союза. Небойша Карич является сыном Боголюба Карича.

В этом же документе в санкционный список добавили новые лица и компании, связанные, как полагают в США, с Ираном.

Один гражданин Греции — Антониос Маргаритис.

— Антониос Маргаритис. Более десятка компаний, в основном связанных с морскими перевозками и нефтепродуктами . Они зарегистрированы в Гонконге, на Маршалловых островах, в ОАЭ, Греции и Китае.

. Они зарегистрированы в Гонконге, на Маршалловых островах, в ОАЭ, Греции и Китае. Несколько нефтяных и химических танкеров , ходящих под флагами Панамы, Гонконга, Гамбии и других стран.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что 15 августа Президенты Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп провели телефонную беседу. Среди прочего, по словам постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова, политики обсуждали вопросы «двустороннего движения».

Минск раскрыл подробности разговора Лукашенко и Трампа — «Вопрос двустороннего движения»