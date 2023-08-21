США призвали свои граждан немедленно покинуть Беларусь. Что на этот раз?
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Посольство США в Беларуси 21 августа обратилось к своих гражданам с призывом немедленно покинуть Беларусь и не ездить туда.
Связано это с решением Литвы закрыть два пограничных перехода с Беларусью, говорится в заявлении ведомства. При этом там напомнили, что остальные КПП остаются открытыми.
“Граждане США должны немедленно покинуть страну”, сказано в сообщении.
В 2022 году, перед началом войны в Украине, Вашингтонуже призывал граждан США срочно покинуть Беларусь. В числе причин, в частности, называлось усиление военного присутствия РФ вдоль границы Беларуси с Украиной.
Также Телеграф писал о том, что Франция призвала своих граждан «немедленно» покинуть Беларусь:
Франция призвала своих граждан «немедленно» покинуть Беларусь