США призвали свои граждан немедленно покинуть Беларусь. Что на этот раз?

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Опубликовано: 21.08.2023 18:38 , Обновлено: 21.08.2023

Посольство США в Беларуси 21 августа обратилось к своих гражданам с призывом немедленно покинуть Беларусь и не ездить туда.

Связано это с решением Литвы закрыть два пограничных перехода с Беларусью, говорится в заявлении ведомства. При этом там напомнили, что остальные КПП остаются открытыми.

“Граждане США должны немедленно покинуть страну”, сказано в сообщении.

В 2022 году, перед началом войны в Украине, Вашингтонуже призывал граждан США срочно покинуть Беларусь. В числе причин, в частности, называлось усиление военного присутствия РФ вдоль границы Беларуси с Украиной.

Также Телеграф писал о том, что Франция призвала своих граждан «немедленно» покинуть Беларусь:

Франция призвала своих граждан «немедленно» покинуть Беларусь