Франция призвала своих граждан "немедленно" покинуть Беларусь

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Опубликовано: 13.02.2023 18:14 , Обновлено: 14.02.2023

МИД Франции 13 февраля опубликовал обращение к французам с призывом срочно покинуть Беларусь. Такое заявление в Париже сделали в связи с продолжающейся войной в Украине.

В посольстве Франции объяснили призыв покинуть Беларусь — «Не новый»

“В условиях вооруженного вторжения России в Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией”, - говорится в сообщении МИД Франции.

“В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь”, - уточнили в МИД Франции.

Ранее США призвали граждан покинуть Россию, но про Беларусь не упоминали. В то же время, Польша закрыла ещё один погранпереход на границе с Беларусью. Там такое решение объяснили “интересами безопасности” Польши.