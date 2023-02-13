Франция призвала своих граждан "немедленно" покинуть Беларусь
МИД Франции 13 февраля опубликовал обращение к французам с призывом срочно покинуть Беларусь. Такое заявление в Париже сделали в связи с продолжающейся войной в Украине.
В посольстве Франции объяснили призыв покинуть Беларусь — «Не новый»
“В условиях вооруженного вторжения России в Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией”, - говорится в сообщении МИД Франции.
“В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Республики Беларусь”, - уточнили в МИД Франции.
Ранее США призвали граждан покинуть Россию, но про Беларусь не упоминали. В то же время, Польша закрыла ещё один погранпереход на границе с Беларусью. Там такое решение объяснили “интересами безопасности” Польши.