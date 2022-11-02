США не увидели в Беларуси российские "Кинжалы" и иранских инструкторов

Опубликовано: 02.11.2022 10:07 , Обновлено: 02.11.2022

Разведка США не установила наличие в Беларуси иранских инструкторов и российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом заявили на брифинге в Пентагоне 2 ноября.

Представитель Минобороны США Джон Кирби таким образом ответил на просьбу, может ли он подтвердить, что “иранские военные консультанты или личный состав Корпуса стражей исламской революции обучают россиян использованию беспилотников на территории Беларуси”.

Американский чиновник ответил, что хотя в Крыму такие признаки были выявлены Пентагоном, в Беларуси “ничего подобного я в настоящее время не прослеживаю, со своей стороны — нет”.

То же самое Джон Кирби ответил и на вопрос о размещении на территории Беларуси рсосийских гиперзвуковых ракет “Кинжал”. “Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларуси”, - повторился официальный представитель Пентагона в ходе брифинга.

По словам Джона Кирби, Вашингтон также не видит никаких признаков того, что белорусские военные “заинтересованы в полноценном вступлении в войну в Украине”.

Ранее британское министерстве обороны заявило, что в Беларуси могут быть размещены Гиперзвуковые ракеты “Кинжал” как предупреждение Западу. Там утверждают, что обладают спутниковыми снимками, на которых видны два МиГ-31К на аэродроме в Мачулищах рядом с минском, и которые являются носителями таких ракет.

Ранее Телеграф сообщил, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Польше разместилась 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая, как он утверждает, собирается вторгнуться в Беларусь. И не только. Об этом он заявил 1 ноября на встрече с работниками различных организаций в Могилевской области.

В Польшу прибыла дивизия США, которая вторгнется в Беларусь — Тертель

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что “ни на кого не собирается нападать”.

“Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ”, - заявил министр обороны Виктор Хренин 1 ноября.