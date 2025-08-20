Не более 50 человек в день. МИД ввёл предварительную запись на апостиль

Опубликовано: 20.08.2025 07:44 , Обновлено: 20.08.2025

Министерство иностранных дел Беларуси изменило процедуру подачи документов на проставление апостиля, а также для легализации официальных документов. До недавнего времени подать документы можно было по живой очереди. Теперь же ведомство ввело предварительную запись.

В МИД назвали эту меру временной и объяснили “большим количеством обращений”. Максимальное количество мест, выделенное на предварительную запись, также ограничили - не более 50 человек или 120 документов в день.

Встать в очередь на подачу документов по телефону или электронной не получится - нужно лично явиться в Главное консульское управление внешнеполитического ведомства (находится по адресу: ул. Карла Маркса, 37а. Зато можно поручить это другому человека - предварительную запись может сделать за вас любой человек, даже без доверенности.

На процедуру предварительной записи выделили один час рабочего времени: в рабочие дни, за исключением среды - с 09:00 до 10:00 .

А вот подавать документы по-прежнему должен лично их владелец или уполномоченное лицо с оформленной по всем правилам доверенностью. Заявителям в день приёма обязательно нужно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

График приёма и выдачи документов на сайте МИД указан следующий:

в рабочие дни, кроме среды - приём с 08:00 до 10:30, выдача документов: с 15:00 до 16:00.

по средам - приём с 11:00 до 13:00, выдача - с 18:00 до 20:00.

Какие требования к документам на апостиль?

Сами требования к документам на которые запрашивается апостиль, остались прежними:

Документы должны быть написаны ясным и четким языком.

Не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления по тексту.

Наименование должности лица, подписавшего документ, собственноручная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия) должны быть четкими, оттиски официальных печатей должны быть хорошо читаемыми. В случае отсутствия расшифровки подписи, к примеру, на документах загс, наличия нечетко читаемой печати официального органа требуется повторное оформление такого документа через орган загс.

На документе должна быть печать официального органа Республики Беларусь с изображением государственного герба Республики Беларусь.

Ламинированные документы не принимаются.

В МИД также привели перечень документов, на которые не проставляется апостиль: паспорта; идентификационные карты; водительские удостоверения; технические паспорта; свидетельства о регистрации предприятий, ИП, недвижимости; трудовые книжки; военные билеты; удостоверения, включая удостоверения (свидетельства) о присвоении квалификации (степени).

Как пояснили в ведомстве, подлинность документов, которые используются в международном экономическом обороте, удостоверяют в Белорусской торгово-промышленной палатой.

Что по цене?

Цена за процедуры осталась прежней:

за проставление апостиля - 5 базовых величин (на сегодняшний день это 210 рублей ),

), за легализацию - 1 базовая величина (42 рубля).

Оплачивать процедуру можно после подачи документов в главное консульское управление МИД и получения квитанции. Сделать это можно как в ближайшем банке, так и удалённо - через ЕРИП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что предварительную запись на апостиль в начале этого года ввело и Министерство образования Беларуси. Правда, в случае с этим ведомством речь шла об электронной предварительной записи. В таком формате осуществляется процедура и по сей день.

Минобразования Беларуси ввело электронную запись на апостиль. С какого числа и сколько стоит?