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"Когда рядом будет человек, который пойдет на баррикады" - Лукашенко назвал условие ухода "на покой"

"Когда рядом будет человек, который пойдет на баррикады" - Лукашенко назвал условие ухода "на покой"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко после своего избрания председателем VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) на заседании ВНС рассказал, при каком условии он уйдет "на покой". Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: “Все”. И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью”, - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что ни за должность президента, ни за место председателя ВНС он “не цепляется”. “Это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственности. Это ваш выбор”, - обратился ко всем собравшимся на заседании он.

После мероприятия Лукашенко коснулся этой темы еще раз в беседе с журналистами. “Если люди решат, что будет другой (я это искренне говорю), я соглашусь. А что мне уже надо? Я столько работаю президентом. Поэтому, если меня не изберут, я буду довольствоваться тем, что я был первым президентом”, - заверил он.

И в очередной раз порассуждал о том, какого пола будет следующий президент. “Думаю, это мужчина, потому что здесь же главнокомандующий Вооруженными Силами. Наверное, это все-таки мужская должность, тяжелая. Будет мужик”, - уверен Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как президент сегодня, 24 апреля, голосовал на выборах председателя ВНС. «Голосую, в каждой клетке поставил «птичку», то есть везде «за», — не стал скрывать он.

«В каждой клетке поставил «птичку» — Лукашенко выбрали председателем Всебелорусского народного собрания

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