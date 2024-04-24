"Когда рядом будет человек, который пойдет на баррикады" - Лукашенко назвал условие ухода "на покой"

Опубликовано: 24.04.2024 20:15 , Обновлено: 24.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко после своего избрания председателем VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) на заседании ВНС рассказал, при каком условии он уйдет "на покой". Слова главы государства привела его пресс-служба.

“Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: “Все”. И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью”, - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что ни за должность президента, ни за место председателя ВНС он “не цепляется”. “Это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственности. Это ваш выбор”, - обратился ко всем собравшимся на заседании он.

После мероприятия Лукашенко коснулся этой темы еще раз в беседе с журналистами. “Если люди решат, что будет другой (я это искренне говорю), я соглашусь. А что мне уже надо? Я столько работаю президентом. Поэтому, если меня не изберут, я буду довольствоваться тем, что я был первым президентом”, - заверил он.

И в очередной раз порассуждал о том, какого пола будет следующий президент. “Думаю, это мужчина, потому что здесь же главнокомандующий Вооруженными Силами. Наверное, это все-таки мужская должность, тяжелая. Будет мужик”, - уверен Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как президент сегодня, 24 апреля, голосовал на выборах председателя ВНС. «Голосую, в каждой клетке поставил «птичку», то есть везде «за», — не стал скрывать он.

«В каждой клетке поставил «птичку» — Лукашенко выбрали председателем Всебелорусского народного собрания