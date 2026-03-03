Спикер нижней палаты парламента потребовал убрать одно понятие из лексикона белорусов

Опубликовано: 03.03.2026 15:27 , Обновлено: 03.03.2026

Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко поставил перед депутатами задачу - убрать из лексикона белорусов одно важное понятие. Причём сделать это спикер потребовал "в обозримой перспективе".

Выступая 3 марта в парламенте на республиканском форуме “Женщина и будущее деревни”, Сергеенко остановился на вопросе развития сельских территорий Беларуси. В качестве одной из основных задач в этой сфере как для самой вертикали власти, так и для гражданского общества спикер назвал создание таких условий в белорусских агрогородках и деревнях, при которых “жить и работать в будет комфортно, перспективно и оправданно”.

“Образно говоря, главная задача — сделать так, чтобы в обозримой перспективе само понятие деревенской глубинки ушло из лексикона белорусов. Во всех уголках нашей страны возможности профессиональной карьеры и условия жизни должны быть не хуже, а, может, и лучше, чем в крупных городах”, - процитировала заявление Сергеенко пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Обращаясь к своим коллегам, спикер потребовал не только выравнивания экономических потенциалов разных регионов Беларуси, но и снятия демографических, кадровых и инфраструктурных диспропорций на селе и в крупных городах.

По словам Сергеенко, именно вокруг белорусской деревни сейчас выстраивается “понимание будущего Республики” — её от экономики и продовольственной безопасности до “раскрытия человеческого потенциала и сохранения национальной идентичности”.

Напомним, в конце прошлого года Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перестроить агрогородки по всей стране по примеру деревни Домжерицы, расположенной на территории Березинского биосферного заповедника. Именно её глава государства назвал “жемчужиной” Витебского региона и образцом для развития агрогородков во всей стране.

Лукашенко приказал перестроить агрогородки в Беларуси по примеру «жемчужины» на Витебщине. Когда?