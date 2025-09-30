Спикер белорусского парламента Сергеенко объяснил, почему "будущее - за Африкой"

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.09.2025 12:25 , Обновлено: 30.09.2025

Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко принял участие в семинаре «Беларусь — Африка: актуальные вопросы всестороннего сотрудничества в условиях многополярного мира», где заявил, что видит будущее за этим континентом

Сергеенко напомнил собравшимся, что Президент Беларуси Александр Лукашенко “поставил предельно конкретные задачи” — прийти в Африканский регион “всерьез и надолго”.

Спикер нижней палаты парламента Беларуси в качестве обоснования своего тезиса привел несколько цифр о географии Африки. Он напомнил, что это второй по величине континент, на котором живут 1,5 млрд человек (21% от всего населения Земли).

“На территории сосредоточена огромная ресурсная база — почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых”, - заявил с трибуны Игорь Сергеенко.

По его словам, он слышал многих специалистов, которые “сходятся во мнении”, что в перспективе Африка может стать макрорегионом №1.

“Не зря в настоящее время Африканский континент выступает ареной жесткого геополитического противоборства сверхдержав, стремящихся создать максимально устойчивые позиции в африканских странах и извлечь максимальную прибыль”, — сказал спикер Палаты представителей.

Он обвинил страны Запада в неоколониализме, а в противовес привел пример политику властей Беларуси.

“Наша политика основана на советской интернациональной традиции, отрицающей хищнические капиталистические практики и предполагающей взаимное уважение, доверие и продвижение общих интересов”, - заявил Сергеенко.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на дебатах в Совете безопасности ООН потребовал от “коллективного Запада” дать доступ к “выключателю” искусственного интеллекта (ИИ).

Сам ИИ дипломат назвал “мечом о двух концах”, а западные страны обвинил в возведении “силиконового занавеса” в попытках обеспечить себе военно-экономическое превосходство над другими государствами.

Беларусь потребовала от «коллективного Запада» дать доступ к «выключателю» искусственного интеллекта