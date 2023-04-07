Спецслужбы посоветовали латышам, собравшимся на Пасху в Беларусь, не брать мобильные. Почему?

Опубликовано: 07.04.2023 10:15 , Обновлено: 07.04.2023

Служба госбезопасности Латвии призвала своих граждан на пасхальные выходные не выезжать в Беларусь и Беларусь. Тем же, кто всё же решится выехать в эти страны, в ведомстве рекомендовали не брать с собой мобильные телефоны, компьютеры, а также карты-памяти и другие электронные устройства.

Такие меры предосторожности при посещении Беларуси и России латышам в Службе госбезопасности рекомендовали соблюдать из-за “высоких рисков разведки и вербовки” на территории двух стран.

Согласно заявлению латвийских спецслужб, “Россия и ее ближайший союзник Беларусь активизировали свои усилия по получению разведывательной информации о странах Запада, в том числе Латвии”.

В Службе госбезопасности Латвии считают, что их белорусские коллеги могут предпринимать попытки “использовать латвийцев уже на пунктах пограничного контроля”. “Представители спецслужб могут выдавать себя за пограничников, представителей правоохранительных органов или любых других российских и белорусских учреждений”, - заявили в латвийском ведомстве. Там подчеркнули, что в попытке склонить латышей к сотрудничеству белорусские и российские спецслужбы могут прибегать к различным незаконным методам, таким как угрозы и шантаж

Именно из-за этого Служба госбезопасности Латвии рекомендовала не брать с собой в Беларусь мобильные, особенно, если в них есть какая-то важная, деловая информация. Вместо этого латышам рекомендовали использовать телефоны с предоплаченной картой.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Латвии подтвердили задержание в Беларуси своего гражданина, которому было предъявлено обвинение в шпионаже. В МИД Латвии его считают безосновательным.

В МИД Латвии подтвердили задержание в Беларуси своего гражданина