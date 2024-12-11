Совмин распорядился создать в Беларуси систему контроля за выполнением поручений главы государства

Опубликовано: 11.12.2024 10:22 , Обновлено: 11.12.2024

Совет министров Беларуси распорядился создать в Республике единую информационную систему контроля за выполнением поручений главы государства. Согласно документу, теперь должностные лица будут нести дисциплинарную и другую ответственность за своевременность и полноту внесения информации о ходе выполнения тех или иных требований президента.

В постановлении Совета министров, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, говорится, что электронную систему будут содержать за счёт средств республиканского фонда универсального обслуживания цифрового развития и связи, а также “других незапрещённых источников”. Ожидается, что она заработает с 1 февраля 2026 года.

Согласно решению правительства, систему, которая получила краткое название ЕИС КВП, обязаны использовать все республиканские ведомства, в том числе Генеральная прокуратура, Верховный Суд, Следственный комитет, все облисполкомы и министерства, а также ряд концернов (“Белнефтехим”, “Беллегпром” и другие). Планируется, что в ней будут отображаться уведомления о сроках выполнения поручений президента, о промежуточном контроле, документах и отчётах и т.д.

“Должностные лица пользователей несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством за своевременность и полноту внесения сведений о ходе выполнения поручения, в том числе размещаемых электронных копий соответствующих докладов, отчётов и заключений”, – сказано в постановлении Совмина Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси объявил о создании единой автоматизированной системы персональных данных авиапассажиров. Это значит, что отныне вся информация о тех, кто летает на самолётах, будет передаваться властям. Речь идёт о номере и серии паспорта, дате рождения, гражданстве и т.д.

Совмин обязал белорусские авиакомпании отправлять личные данные пассажиров в госбазу