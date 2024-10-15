Совмин обязал белорусские авиакомпании отправлять личные данные пассажиров в госбазу

Опубликовано: 15.10.2024 19:17 , Обновлено: 15.10.2024

Совет министров Беларуси объявил о создании единой автоматизированной системы персональных данных авиапассажиров. Это значит, что отныне вся информация о тех, кто летает на самолётах, будет передаваться властям. Речь идёт о номере и серии паспорта, дате рождения, гражданстве и т.д.

Согласно постановлению Совета министров, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, авиакомпании обязаны передавать личные данные белорусов властям, включив их в специальную государственную базу. Планируется, что в ней будет храниться вся информация о тех, кто летает воздушным транспортом, а также данные «невъездных» граждан и некоторые другие сведения.

В документе говорится, что авиакомпании, осуществляющие международные воздушные перевозки, должны обеспечить передачу персональных данных вылетающих и прибывающих в страну авиапассажиров. А именно:

Ф.И.О.,

пол,

дату рождения,

данные о гражданстве или подданстве,

вид, срок действия, серию и номер документа, на основании которого приобретён билет.

Кроме того, в системе будут храниться данные об авиакомпании, номер рейса, дата и время вылета, количество пассажиров на борту, названия аэропортов вылета и назначения, код бронирования и пр. Авиаперевозчики, в свою очередь, получат доступ к базе данных о тех пассажирах, которым въезд в Республику Беларусь запрещён. Срок хранения личной информации пассажиров составит два года.

Ранее Telegraf.news писал, что представители белорусского авиаперевозчика “Белавиа” сообщили в эфире ОНТ, что с 2024 года, согласно новому закону, заведут “чёрный список”, куда будут вносить некоторых клиентов. Им будет запрещено летать самолётами “Белавиа”, но не навсегда.

В «Белавиа» рассказали, кого из белорусов внесут в «черный список»