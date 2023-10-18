Совмин отменил действие украинских дипломов в Беларуси

Опубликовано: 18.10.2023 10:26 , Обновлено: 18.10.2023

Совет министров 17 октября подписал постановление №689 и опубликовал его на Национальном правовом портале, согласно которому украинские дипломы теряют свою силу в Беларуси.

“Прекратить действие Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в г. Минске 6 февраля 1998 года (далее – Соглашение)”, - говорится в постановлении.

Также документ признал утратившими силу постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 30 июня 1995 г. № 348 «О заключении соглашения между Правительством Республики Беларусь и правительством Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых (научных) степенях и званиях ” с момента прекращения действия соглашения.

Документ вступил в силу со дня принятия.

Ранее Телеграф писал, что в октябре 2022 года Совмин Беларуси принял постановление об отказе от признания дипломов польских вузов в Беларуси.

Совмин решил не признавать в Беларуси дипломы польских вузов