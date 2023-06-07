Совмин определил, на каких условиях белорусским чиновникам можно пользоваться госимуществом в личных целях

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Опубликовано: 07.06.2023 08:58 , Обновлено: 07.06.2023

Должностным лицам в Беларуси разрешили использовать государственное имущество в личных и внеслужебных целях при условии самостоятельного возмещения понесённых расходов. Такие условия оговорены в новом постановлении Совета министров Беларуси.

Постановление белорусского правительства было опубликовано в среду, 7 июня, на Национальном правовом интернет-портале и, соответственно, уже вступило в законную силу.

[info_b]Под термином “должностное лицо” в документе понимается “лицо, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в госорганизациях и организациях, в уставных фондах которых не менее 50% долей (акций) находится в собственности государства или его административно-территориальных единиц[/info_b]

Согласно этому постановлению, теперь должностные лица могут беспрепятственно и без опасения быть обвиненным в коррупции использовать в личных целях:

средства финансового обеспечения

средства материально-технического обеспечения

средства информационного обеспечения

иное имущество госорганизации, которые предоставлены ему для исполнения служебных обязанностей.

Постановлением определена процедура предоставления госимущества в личное пользование и механизм возмещения фактически понесённых затрат. Так, прежде, чем использовать госимущество в личных целях, чиновнику необходимо будет получить письменное решение руководителя организации и обосновать эту необходимость. Также должны быть соблюдены следующие условия:

имущество должно использоваться по прямому назначению;

использование госимущества не должно быть связано с осуществлением запрещенной законом деятельности

использование госимущества не должно быть направлено на извлечение прибыли, получение льгот или иных преимуществ;

использование госимущества не должно препятствовать нормальной деятельности самой организации

у государственного должностного лица должна отсутствовать возможность получить имущество в пользование по договору оказания услуг или аренды.

Отметим, что данное постановление не распространяется на чиновников государственных органов, администраций свободных (особых) экономических зон, а также бюджетных организаций, которые не осуществляют приносящую доходы деятельность (если иное не предусмотрено законодательными актами).

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