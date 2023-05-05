Совмин определил правила подарков чиновникам и госслужащим. На какую сумму можно?
Совмин Беларуси принял постановлени от 02 мая 2022 №289, в котором определил порядок дарения подарков госслужащим. Документ в правительстве приняли во исполнение ч. 8 ст. 17 Закона N 305-З.
В постановлении идёт речь о “порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарков”, которое получил чиновник, госслужащий или их супруги и близкие родственники “при проведении протокольных и иных официальных мероприятий”.
Чиновникам придется отдавать государству все, что стоит дороже 20 базовых величин (740 рублей) на дату получения.
Таким образом в новой редакции закона госслужащих обязали писать заявления о дорогих подарках, даже если их получили их близкие родственники. В то же время, Совмин сделал ряд исключений, когда госслужащие смогут оставить себе подарки, сообщил ilex.by.
Так, чиновники и госслужащие могут оставить себе, если:
- подарки было получены в частной жизни, не связанной с работой;
- подарки вручены на протокольных и иных официальных мероприятиях и стоимость каждого в отдельности не превышает 20 БВ на дату их получения;
- это цветы,
- В иных случаях, когда принятие имущества (подарка) ГДЛ или приравненным к нему лицом, его супругом(-ой), близкими родственниками или свойственниками в связи с исполнением ГДЛ или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей допускается в соответствии с абз. 4 ч. 7 ст. 17 Закона N 305-З.