Совмин определил правила подарков чиновникам и госслужащим. На какую сумму можно?

Опубликовано: 05.05.2023 15:23 , Обновлено: 05.05.2023

Совмин Беларуси принял постановлени от 02 мая 2022 №289, в котором определил порядок дарения подарков госслужащим. Документ в правительстве приняли во исполнение ч. 8 ст. 17 Закона N 305-З.

В постановлении идёт речь о “порядке сдачи, учета, хранения, определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарков”, которое получил чиновник, госслужащий или их супруги и близкие родственники “при проведении протокольных и иных официальных мероприятий”.

Чиновникам придется отдавать государству все, что стоит дороже 20 базовых величин (740 рублей) на дату получения.

Таким образом в новой редакции закона госслужащих обязали писать заявления о дорогих подарках, даже если их получили их близкие родственники. В то же время, Совмин сделал ряд исключений, когда госслужащие смогут оставить себе подарки, сообщил ilex.by.

Так, чиновники и госслужащие могут оставить себе, если: