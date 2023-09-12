Совмин Беларуси решил закрыть посольство в ещё одной стране Евросоюза

💼 Официально

Опубликовано: 12.09.2023 09:05 , Обновлено: 12.09.2023

Беларусь решила закрыть своё посольство в ещё одном государстве-члене Евросоюза и НАТО. Соответствующее постановление Совета министров Беларуси 12 сентября было официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Как следует из текста документа, подписанного 8 сентября премьер-министром Беларуси Романом Головченко, с 1 декабря 2023 года перестанет работать посольство Беларуси в Словакии.

Министерству иностранных дел правительство поручило “принять меры по закрытию посольства”, а финансирование расходов на это, согласно тексту постановления, должно быть осуществлено “в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения”.

Отметим, что дипломатические отношения между Беларусью и Словакией официально были установлены 14 января 1993 года. С 2002 года вместо генконсульства Беларуси в Братиславе полноценно работало белорусское посольство, а с чем связано его закрытие в постановлении не сообщается. В МИД Беларуси также пока не давали официальных комментариев по данному поводу.

По данным агентства Sputnik, белорусов, проживающих в Словакии, ранее перевели на консульский учет в австрийской Вене.

О подготовке к закрытию белорусских посольств сразу в нескольких странах в МИД заявляли ещё два года назад. Тогда по итогам совещания у президента было принято решение о “пересмотре прежней концепции деятельности загранучреждений” и её “оптимизации”. Тогда в ведомстве поясняли, что к вопросу закрытия посольства в той или иной стране будут подходить, “исходя из уровня развития внешнеэкономических отношений, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта”.

Как ранее передавал Телеграф, Александр Лукашенко запретил белорусским посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам, проживающим за границей. Белорусские диппредставительства и консульские учреждения в скором времени перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта. Заниматься этими административными процедурами, согласно новому указу, будут исключительно органы внутренних дел и (в отдельно прописанных случаях) Министерство иностранных дел.

Лукашенко запретил посольствам выдавать и продлевать паспорта белорусам за границей