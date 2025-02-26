Совет Республики поддержал ратификацию договора, позволяющего размещать российские военные базы в Беларуси

Опубликовано: 26.02.2025 16:25 , Обновлено: 26.02.2025

Совет Республики Национального собрания Беларуси 26 февраля одобрил законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства". В числе прочего этот договор позволяет России размещать свои военные объекты и воинские формирования на территории Республики.

Законопроект в верхней палате белорусского парламента представил Сергей Алейник, который возглавляет Постоянную комиссию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.

Он назвал данный договор “стратегически важным” с точки зрения “укрепления отношений союзничества с Российской Федерацией”. По его словам, он нацелен “на укрепление безопасности” как Беларуси, так и России “в рамках общего оборонного пространства Союзного государства” и носит “исключительно мирный и оборонительный характер”.

Алейник пояснил, что в договоре прописаны конкретные меры и шаги, которые гарантируют друг другу Минск и Москва “в случае посягательств на безопасность” одного из членов Союзного государства. Сам документ, по его словам “цементирует единое оборонное пространство” Союзного государства “по внешнему периметру границ”.

Сам договор, подписанный Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 6 декабря 2024 года в Минске, был заключен на 10 лет. В последствии он может автоматически продлеваться на следующие 10 лет, если стороны не потребуют друг от друга иного. После ратификации договора Нацсобранием принятый закон предстоит ещё подписать главе государства, то есть пока договор не вступил в силу.

Что означает договор для Беларуси?

[info_b]С самим текстом договора можно ознакомиться на сайте российского МИДа по ссылке.[/info_b]

Из значимых деталей международного договора можно выделить следующие:

Возможность применения ядерного оружия Россией в ответ на применение против любой из сторон договора ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае “агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности”.

Возможность размещения на территории Республики военных и иных российских объектов и размещения российских воинских формирований “в целях предотвращения и отражения актов агрессии” в отношении Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года Александр Лукашенко внёс изменения в положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси. У обоих ведомств теперь появились дополнительные функции.

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