Лукашенко наделил Минобороны и Генштаб новыми полномочиями

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Опубликовано: 28.01.2025 07:39 , Обновлено: 28.01.2025

Александр Лукашенко внёс изменения в положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси. У обоих ведомств теперь появились дополнительные функции.

Как пояснили в Администрации президента, изменение основополагающих документов, в которых прописаны полномочия Министерства обороны и Генерального штаба, потребовалось для того, чтобы привести их в соответствие с принятой в прошлом году Военной доктриной.

В новом указе №36, который на днях подписал Лукашенко, были прописаны следующие новые функции Минобороны:

реализация в Вооруженных силах мероприятий по патриотическому воспитанию,

освещение в средствах массовой информации деятельности Вооруженных сил (в частности, ведомство уполномочено проводить конкурс на лучшее освещение в СМИ работы военных и организовывать смотры-конкурсы среди курсантов).

Кроме того, в документе уточнён состав коллегии Минобороны. В неё, помимо руководителя военного ведомства, также войдут госсекретарь Совбеза, начальник Генштаба, помощник министра обороны по идеологической работе, начальник главной военной инспекции Вооруженных сил. В документе теперь сделали оговорку, что по решению главы государства в состав комиссии могут включаться и другие должностные лица.

Что касается функций Генштаба, то теперь он также будет заниматься следующим:

координацией деятельности силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.

[info_b]С текстом указа №36 можно полностью ознакомиться на сайте президентской администрации по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о “трёх китах”, которые “представляют наибольшую опасность” для Беларуси, по мнению авторов обновлённой Военной доктрины страны. Их в прошлом году озвучил, в частности, начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии полковник Андрей Богодель.

«Три кита» — В Минобороны назвали транснациональные компании опасностью для Беларуси