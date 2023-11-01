Совбез Беларуси предупредил о военной технике на дорогах и "ограничениях граждан". Что известно?

💼 Официально

Опубликовано: 01.11.2023 09:18 , Обновлено: 01.11.2023

В Совете безопасности Беларуси 1 ноября сообщили, что целых три дня (до 3 ноября включительно) на дорогах страны будет передвигаться военная техника, а на некоторых участках будет ограничено движение.

Все это запланировали в связи с началом “проверки государственной системы реагирования на акты терроризма”.

“В указанный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях”, - передает БелТА сообщение Совбеза.

Ранее Телеграф сообщил, что местные чиновники тоже предупредили жителей отдельных районов об ограничениях. В ближайшие четыре дня жители двух районов Брестской области могут встретить на дорогах общего пользования военную технику. Местные власти заверили людей в том, что “поводов для беспокойства нет”, а ограничения движения граждан и транспорта, которые могут ввести на отдельных участках дорог — временные.

«Поводов для беспокойства нет» — Белорусов предупредили о военной технике на дорогах. Где и когда?