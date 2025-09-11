Соболенко высказалась о войне

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.09.2025 09:11 , Обновлено: 11.09.2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые публично озвучила свою позицию относительно военных конфликтов. Своё мнение по этому поводу спортсменка высказала в интервью британского лайф-коуча Джея Шетти, автора подкаста On Purpose о ментальном и физическом здоровье.

В самом конце часового интервью, записанного после победы Соболенко на Открытом чемпионате США, подкастер задал серию коротких вопросов. Один из пяти вопросов, которые Шетти задаёт каждому своему гостю, остаётся неизменным из выпуска в выпуск.

“Если бы вы могли ввести один закон, которому люди обязаны следовать, какой бы это был закон?” — так звучит неизменный финальный вопрос подкастера, чей канал на YouTube насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

На него Соболенко ответила без колебаний: “Я бы хотела, чтобы всё решалось путём переговоров. Без войн и конфликтов. Садитесь, говорите, решайте свои проблемы. Не выходите из комнаты, пока не достигнете соглашения. Это спасло бы много жизней”. По её словам, “это то, что нужно современному миру”.

Несмотря на то, что интервьюер не стал развивать тему и задавать дополнительные вопросы о контексте, заявление Соболенко всё равно вызвало большой резонанс, поскольку стало, по сути, первым публичным высказыванием на тему войны.

В прошлом журналисты неоднократно задавали теннисистке вопросы о её отношении к позиции официального Минска в контексте войны в Украине и требовали сделать чёткое заявление с осуждением нападения России и ракетных обстрелов Украины. Однако долгое время Соболенко ограничивалась сдержанным “Без комментариев”.

Лишь однажды, в мае 2023 года, как сообщал Telegraf.news, теннисистка нарушила своё негласное правило и заявила, что “никто из белорусских спортсменов не поддерживает войну”. Это случилось после скандального матча в 1-м круге турнира “Ролан Гаррос”, в котором Соболенко обыграла соперницу из Украины Марту Костюк. После окончания матча украинка отказалась пожать белоруске руку. Зрители её освистали, но сама белорусская спортсменка на пресс-конференции по итогам матча свою соперницу оправдывала.

«Никто из белорусских спортсменов не поддерживает войну» – Соболенко высказалась после скандального матча с украинской теннисисткой