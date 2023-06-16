Следственный комитет РФ открыл филиал в Беларуси

Опубликовано: 16.06.2023 15:56 , Обновлено: 16.06.2023

В Беларуси появился отдел следственного комитета России. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел Александр Бастрыкин, председатель СК РФ в Луганске.

Во время совещания, главе Следственного комитета РФ доложили, что в связи с расположением некоторых подразделений Минобороны России в Беларуси, в нашей стране создали военный следственный отдел Следственного комитета РФ «с дислокацией на указанной территории», – сообщила пресс-служба СК РФ.

Где именно находится отдел СК, не сообщается, также не уточнен и его статус в нашей стране.

Напомним, в октябре 2022 года Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. Он заявил, что договорился с Россией развернуть в Беларуси региональную группировку войск.

Лукашенко согласился создать общую группировку войск Беларуси и России