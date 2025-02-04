Сколько из 240 обратившихся в спецкомиссию вернулись в Беларусь после 2020 года? Генпрокурор назвал цифру

Опубликовано: 04.02.2025 14:54 , Обновлено: 04.02.2025

Генеральный прокурор Андрей Швед 4 февраля озвучил обновлённые данные о количестве белорусов, уехавших за границу после событий 2020 года и обратившихся в созданную ведомством спецкомиссию по возвращению. Он также назвал цифру, какое число этих обращений завершилось возвращением уехавших на родину.

По словам Шведа, в общей сложности комиссия за всё время работы рассмотрела 241 заявление. В результате, как заявил глава Генпрокуратуры, 19 заявителей смогли вернуться в Беларусь, передало госагентство БЕЛТА.

При этом, исходя из заявлений генпрокурора, лишь к 40 обратившимся у белорусских правоохранительных органов не оказалось “никаких претензий” и им разъяснили, что они “могут спокойно возвращаться”. Однако, по словам Шведа, некоторых из них “достаточно плотно обрабатывают иностранные спецслужбы”.

“Мы знаем факты. Тем людям, которые будут возвращаться, мы будем давать слово, и от них вы услышите, узнаете всю правду о том, как “сладко” живется за рубежом, какое к белорусам отношение и каким образом и кто препятствует возвращению наших граждан на свою родину”, - пообещал генеральный прокурор.

Он призвал всех “кто желает вернуться”, обращаться в комиссию, которая продолжит работать и в 2025 году, и пообещал им “объективную информацию” и “все гарантии”, предусмотренные белорусским законодательством.

“Вы спокойно въедете в нашу страну, как уже въехало 19 человек. С каждым из них вы можете пообщаться”, - пообещал Швед.

Он также рассказал об одном человеке, которого белорусские правоохранительные органы задержали после возвращения в Беларусь, не назвав его фамилии, но заверил, что повод для задержания не был связан с событиями 2020-го года.

“Это же не значит, что, если лицо вернулось, у него иммунитет от ответственности за другие преступления”, - прокомментировал ситуацию Швед.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на начало прошлого года Генпрокуратура заявляла о 150 обращениях уехавших за границу после событий 2020 года белорусов, а в середине января называли цифру в 200 обращений.

Генпрокурор озвучил новую цифру обратившихся в комиссию по возвращению уехавших белорусов