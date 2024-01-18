"Сколько ещё можно нагибаться?" - Лукашенко упрекнул Совмин в "невозможных" находках

Опубликовано: 18.01.2024 12:17 , Обновлено: 18.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 января, обсудил с руководством Совета министров проект своего указа об условиях продажи имущества собственниками из так называемых недружественных стран. Он потребовал от правительства при введении новаций в этой сфере "прозрачности" и "контролируемости", а также "молниеносного включения" мер по противодействию выводу капитала из Беларуси.

“Правительство предлагает проявлять больше гибкости (не знаю, сколько тут еще можно нагибаться) в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных стран и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то, в каких-то моментах возможно”, - заявил в ходе совещания Лукашенко.

Он отметил, что ранее в Беларуси был принят ряд системных документов, которые призваны “защитить экономику от беспредела Запада в условиях нарастающего санкционного давления”. Благодаря этим документам, по словам Лукашенко, сегодня без специального разрешения правительства и взноса в бюджет “ни один акционер или собственник, имеющий гражданство недружественной страны, не имеет права распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики”.

[info_b]Под “недружественными странами”, согласно закону “О применении специальных ограничительных мер”, принятому в июле 2023 года, понимаются “иностранные государства, совершающие недружественные действия” в отношении Беларуси. Под “недружественными действиями” в законе понимаются “действия дискриминационного характера, совершаемые иностранным государством против национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и организаций”.[/info_b]

По мнению Лукашенко, Беларусь сегодня предлагает иностранцам “одни из лучших условий” - определённые преференции, льготы, инфраструктуру и компетенции.

“Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления”, - заявил он.

В Администрации Лукашенко сообщили, что представители госконтроля “докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны” и даже “о целенаправленном выводе прибыли за пределы Беларуси”. Президент потребовал от руководителей областей и правительства “исчерпывающую информацию” о причинах подобных прецедентов.

“Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки”, - подчеркнул Лукашенко.

При этом экономические санкции он назвал “традиционной и многократно отработанной практикой давления так называемых мировых лидеров на неугодные им страны” и “модным экономическим трендом”, с помощью которого США и Европейский союз, по его словам, “расправляются с конкурентами”.

Ранее Телеграф сообщил, какие “специальные ограничительные меры” в Беларуси разрешено применять “в связи с недружественными действиями иностранных государств”.

Лукашенко разрешил Совмину вводить «специальные ограничительные меры» против «недружественных стран». О чем речь?