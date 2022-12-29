СК передал уголовное дело Цепкало в Генпрокуратуру

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Опубликовано: 29.12.2022 11:02 , Обновлено: 29.12.2022

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что закончили расследовать уголовное дело «в рамках специального производства» против Валерия Цепкало.

Дело передали генпрокурору для направления в суд, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.

На Цепкало завели дела по 12-ти статьям Уголовного кодекса. Например, по: