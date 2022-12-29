СК передал уголовное дело Цепкало в Генпрокуратуру
В Следственном комитете Беларуси сообщили, что закончили расследовать уголовное дело «в рамках специального производства» против Валерия Цепкало.
Дело передали генпрокурору для направления в суд, сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.
На Цепкало завели дела по 12-ти статьям Уголовного кодекса. Например, по:
- ч.2 ст.424 — злоупотребление служебными полномочиями (от 2 до 6 лет колонии);
- ч.1 ст.361-1 — создание экстремистского формирования и руководство таким формированием (до 7 лет лишения свободы);
- ч.1 ст.123 — распространение в любой форме взглядов, идей и призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (до 3 лет лишения свободы).