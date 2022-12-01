СК передал дело против Тихановской и Латушко в прокуратуру

Опубликовано: 01.12.2022 10:19 , Обновлено: 01.12.2022

В Следственном комитете 1 декабря сообщили, что закончили расследование в рамках «специального производства» против Светланы Тихановской, Павла Латушко и других белорусов. Дело передали генеральному прокурору для направления суд.

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Тихановской С.Г., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А., Мороз М.П. — представителей так называемого координационного совета», — сказано в сообщении СК.

Напомним, ведомство начало против них «специальное производство», которое позволяет судить людей заочно, без их участия еще в конце октября.

[info_b]«Специальное производство» — это процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в орган, ведущий дело.[/info_b]

Как сообщили в СК, Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса РБ.

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Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что СК передал уголовное дело против белорусской спортсменки, медалистки Олимпийских Игр Александры Герасимени генеральному прокурору для направления суд.

СК передал уголовное дело против Герасимени в прокуратуру