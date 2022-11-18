СК объявил о начале заочного следствия против Путило и "предателя Лупоносова"

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Опубликовано: 18.11.2022 11:56 , Обновлено: 18.11.2022

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора сообщил, что его ведомство начало "заочное" уголовное преследование объявленных ранее экстремистскими Ивана Путило и BYPOL.

“Инициировано спецпроизводство в отношении настоящих предателей, людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране”, – [link href=“https://sputnik.by/20221118/putilo-i-luponosov-glava-sk-soobschi-familii-novykh-zaochnykh-obvinyaemykh-1069204671.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] глава Следственного комитета.

По словам Дмитрия Горы, также открыто углвное дело против “предателя Лупоносова, который проходил службу в правоохранительных органах. И в конечном итоге совершил измену государству, предал и государство, и народ”, передает российское агентство “Спутник”.

Напомним, что подполковник милиции Станислав Лупоносова из ГУБОПиК уехал из Беларуси на отдых и не вернулся. Его фамилия включена в “перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности”. В Беларуси его обвиняют в передаче личных данных сотрудников силовых ведомств оппозиции.

Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Беларуси сообщили 17 ноября, что дела по так называемым “спецпроизводствам” активно ведутся. При этом в суд уже передали такие дела в отношении “Черной книги Беларуси” и Александры Герасимени с Александра Опейкина.

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