СК Беларуси начал спецпроизводство в отношении Вечёрко. В чем обвинили?

Опубликовано: 17.02.2024 11:14 , Обновлено: 17.02.2024

Следственный комитет начал процесс специального производства в отношении Францишака Вечёрко, советника находящейся за границей Светланы Тихановской. Соответствующее решение согласовано генпрокурором Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства.

Ему инкриминированы:

измена государству;

заговор с целью захвата государственной власти;

публичные призывы к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

дискредитация Республики Беларусь;

создание и руководство «экстремистским» формированием, в том числе повторно;

разжигание иной социальной вражды и розни;

организация массовых беспорядков;

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

клевета в отношении Александра Лукашенко.

Сейчас, как и Тихановская, Вечёрко находится за пределами Беларуси.

[inf]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс». Вместе с объявлением об открытии специального производства СК вызывает фигурантов в Беларусь для проведения следственных действий.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что в Следственном комитете Беларуси рассказали о том, как продвигается уголовное дело, возбуждённое против участников так называемого Координационного совета. По данным ведомства, подозреваемыми по делу проходит более ста человек. Увеличить число подозреваемых, по словам официального представителя СК Сергея Кабаковича, удалось благодаря информации, полученной от одного из участников совета, вернувшегося в Беларусь после обращения в спецкомиссию.

СК Беларуси объявил более ста человек подозреваемыми по «делу Координационного совета»