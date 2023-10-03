СК Беларуси завел уголовное дело за "онлайн марафон". Что известно?

Опубликовано: 03.10.2023 11:30 , Обновлено: 03.10.2023

В Следственном комитете по материалам ГУБОПиК возбудили уголовное дело "за финансирование экстремизма" через «онлайн марафон». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства 3 октября.

Как рассказали в СК, 29 июля этого года “представители экстремистских и террористических организаций объявили сбор денежных средств в Беларуси через “Онлайн марафон солидарности”, который транслировали на видеохостинге “YouTube”.

По данным следствия, инициатором этого онлайн-марафона стала “представитель так называемого «Объединенного переходного кабинета» О. Горбунова и номинальный партнер террористических и экстремистских формирований С. Тихановская”.

В МВД добавили, что “суд Центрального района Минска видеоконтент под названием “Нам не ўсё адно” [так назывался марафон] признал экстремистскими материалами”.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают лица, которые могут быть причастны “к финансированию экстремизма” на территории Беларуси и за её пределами.

“Действиям каждого участника будет дана принципиальная правовая оценка”, – написали в Telegram-канале СК.

Исходя из информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361-2 (финансирование экстремистской деятельности) УК РБ. В ведомстве утверждают, что установили около 60 “причастных з числа организаторов марафона и их пособников”.

Ранее Телеграф писал о том, что СК Беларуси начал “процесс специального производства в отношении лица, причастного к террористической деятельности”. Речь идёт об уехавшем из Беларуси рестораторе Вадиме Прокопьеве.

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