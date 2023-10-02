СК призвал Вадима Прокопьева срочно приехать в Брест

Опубликовано: 02.10.2023 18:39 , Обновлено: 02.10.2023

Следственный комитет Беларуси сообщил, что начал "процесс специального производства в отношени лица, причастного к террористической деятельности". Речь идёт об уехавшем из Беларуси рестораторе Вадиме Прокопьеве. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале СК.

Ведомство отметило, что данное решение было согласовано Генеральным прокурором Республики Беларусь.

«Обвиняемому Прокопьеву В.Е. необходимо явиться по адресу: г.Брест, ул.Пушкинская, 63», – сказано в Telegram-канале «Специальное производство. Официально».

Ему инкриминировали пять статей:

ч. 1 ст. 130 (Реабилитация нацизма, с наказанием до 5 лет в тюрьме);

ч. 3 ст. 361 (Участие в вооруженном формировании на территории другого государства, до 5 лет);

ч. 2 ст. 367 (Клевета в отношении президента Республики Беларусь, до 5 лет);

ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь, до 2 лет);

ст. 369 (оскорбление представителя власти, до 3 лет).

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Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

В соответствии с ч.1 ст.468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Согласно ч.3 ст.468-27 УПК обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях со дня, следующего за днем размещения информации.

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Как писал Телеграф, в конце июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

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