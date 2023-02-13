Сийярто рассказал зачем прилетел в Минск

Опубликовано: 13.02.2023 14:42 , Обновлено: 13.02.2023

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прилетел в Минск, чтобы начать мирные переговоры по Украине.

“Война в Украине становится все более жестокой и в результате боевых действий погибает все больше людей. Теперь нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром. Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить или эскалацию войны”, - заявил глава МИД Венгрии.

“Эту мирную позицию я тоже буду представлять на сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в Минск прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В белорусском ведомстве визит назвали “рабочим”.

В Беларусь прилетел глава МИД одной из стран ЕС