В Беларусь прилетел глава МИД одной из стран ЕС

Опубликовано: 13.02.2023 14:21 , Обновлено: 04.07.2024

В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в Минск прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В белорусском ведомстве визит назвали "рабочим".

В МИД Беларуси пообещали, что кроме “ряда мероприятий”, Петер Сийярто примет участие в переговорах с Сергеем Алейником (глава МИД Беларуси) и министром экономики Александром Червяковым.

Визит европейского чиновника такого уровня проходит впервые после начал войны России и Украины. Страны ЕС ввели санкции также и против властей Беларуси, обвинив в содействии “агрессии России против Украины”.

Власти Венгрии, в свою очередь, неоднократно выступали против санкций в отношении России, а также обещали продолжать диалог с Кремлём. Там также заявили о поддержке призывов властей России начать мирные переговоры (В России требуют, чтобы Украина признала захваченные территории российскими).

“Жизни людей мoжно спасти только благoдаря миру и прекращению огня, поэтому Венгрия хочет дoбиться немедленного перeмирия и перeговоров в Украине”, - заявил накануне визита а Беларусь Петер Сийярто.

В Украине также говорят о необходимости мира. Владимир Зеленский даже предложил мирный план, в котором предусмотрен отвод российских войск со всех территорий Украины.

В Минске же не раз заявляли, что готовы стать площадкой для мирных переговоров. Однако Киев такое предложение отверг, предпочтя Турцию.