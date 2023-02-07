Швед заявил, что Германия должна Беларуси 43,5 тыс. тонн золота

Опубликовано: 07.02.2023 10:31 , Обновлено: 07.02.2023

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что ущерб Беларуси в годы Второй мировой войны составил 43,5 тысячи тонн золота.

Столько, по его словам, насчитала специальная правительственная комиссия.

«Минимальная сумма материального ущерба составляет 43,5 тысячи тонн золота, либо в нынешнем курсе доллара США – 2 триллиона 300 миллиардов долларов», — сказал Швед в в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

И добавил, что речь идет об ущербе «от немецко-фашистских оккупантов».

[info_b]Напомним, в конце июля 2021 года генпрокурор заявил, что его подчиненные насчитали не менее $500 млрд. убытков в «нынешних ценах».[/info_b]

Также Швед заявил, что в рамках расследования дела о геноциде Литва, Латвия, Польша и Украина «отказались» сотрудничать с Генпрокуратурой «по политическим мотивам». А вот с Россией произошло «полное взаимопонимание».

Что касается Германии, то, по словам генпрокурора, сначала Генпрокуратура «практически никакой информации не получала», но в 2022 года «стали поступать документы достаточно активно». Что в них, Швед не уточнил.

Кстати, власти Польши ранее также оценили потери во Второй мировой войне, причиненные Германией. Они назвали сумму почти в 2 раза меньше, чем Генпрокуратура Беларуси — 1,3 трлн евро. Однако Германия официально отказала Польше в репарациях и компенсации потерь.