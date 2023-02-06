Швед рассказал, как могут задержать белорусов, получивших индульгенцию от спецкомиссии

Опубликовано: 06.02.2023 16:02 , Обновлено: 06.02.2023

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 6 февраля рассказал подробнее, как будет работать комиссия по возвращению белорусов, уехавших из страны по политическим мотивам. И в каком случае людей все же могут задержать.

[info_b]Указ о создании комиссии Александр Лукашенко подписал 6 февраля. Однако на момент написания новости документ еще не опубликован. Швед заявил, что создание комиссии является «доброй волей, жестом государства».[/info_b]

По словам генпрокурора, спецкомиссия будет рассматривать заявления о «возможных или совершенных правонарушениях» за три года — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Швед отметил, что белорусы, которым комиссия разрешила вернуться в Беларусь, могут сделать это в течение 3-х месяцев, иначе дальше нужно будет «обращаться по общему порядку».

Однако генпрокурор сообщил, что если белорус получил решение комиссии «на руки» о том, что «к нему нет претензий или изменена мера пресечения», которые позволяют вернуться в страну, «в случае возникновения каких-либо претензий» от правоохранителей все же могут «применяться меры процессуального принуждения» или «какое-то правовое решение». Но только «с согласия генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности».

И добавил, что это «гарантия», прописанная в документе.

Напомним, ранее Швед называл тех, кто, как он полагает, может обратиться в комиссию: