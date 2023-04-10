Шойгу внезапно прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

Опубликовано: 10.04.2023 12:39 , Обновлено: 10.04.2023

В понедельник, 10 апреля, в Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого" он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко для "предметного и конкретного разговора на тему обеспечения безопасности".

Между тем, о визите главы российского Минобороны в Минск заранее объявлено не было.

Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, главными темами нынешнего разговора Шойгу и Лукашенко стали “обеспечение безопасности и гарантии для Беларуси от России”, а также “боевая подготовка и слаживание совместной группировки”.

“В случае агрессии против Беларуси Россия защищает Беларусь как собственную территорию”

На встрече с Шойгу Лукашенко рассказал, о чем договорился на недавней встрече с Владимром Путиным в Москве. В частности, президенты обсуждали действия российских войск в случае военной агрессии против Беларуси.

“В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности”, - заявил белорусский президент.

По его словам, западные страны «фактически растоптали договоренности о гарантиях безопасности», в том числе экономической, которые предполагались Будапештским меморандумом в обмен на вывод ядерного оружия.

“Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!”, - цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко хочет подписать с Россией межгосударственное соглашение об обеспечении полной безопасности Беларуси

Он рассказал, что в ходе недавних переговоров с Путиным обсуждался вопрос о пересмотре всех договоров и соглашений, заключенных Беларусью и Россией.

“Надо посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси”, - подчеркнул Лукашенко.

Отметим, что на прошлой неделе Лукашенко летал в Москву, где участвовал в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Перед этим он также встретился в Кремле с Владимиром Путиным, после чего заявил, что “Беларусь и Россия смогут преодолеть все возникающие трудности”.

Неделю назад в министерстве обороны Беларуси сообщили, что Лукашенко приказал провести проверку боевой готовности Вооруженных сил. Что в ведомстве и выполнили. Управлять проверкой будет Совбез Беларуси.

Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность