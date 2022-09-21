Секретарь Совбеза пообещал белорусам не объявлять мобилизацию - "Это не про нас"

Опубликовано: 21.09.2022 14:24 , Обновлено: 03.10.2022

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил 21 сентября, что в стране не будет объявлена мобилизация по примеру соселней России. Об этом он рассказал в Москве, куда срочно прибыл для проведения консультация о безопасности с российским коллегой Патрушевым.

“Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории”, - заявил секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

При этом он напомнил, что в Беларуси пытаются создать “народное ополчение”. Но оно, по его словам, предназначено для защиты своей страны, Беларусь не представляет никому угрозы .

Ранее Телеграф сообщил, что в опубликованном 21 сентября указе президента России Владимира Путина о мобилизации скрыли пункт №7. В документе он обозначен грифом «Для служебного пользования». А на сайте Кремля и вовсе после шестого сразу идет восьмой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, с чем это связано.

Песков объяснил, почему в указе Путина о мобилизации скрыли седьмой пункт