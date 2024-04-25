Сейм Литвы продлил на год санкции против белорусов. А новые визовые ограничения будут?

Опубликовано: 25.04.2024 15:12 , Обновлено: 25.04.2024

Сейм Литвы в четверг, 25 апреля, продлил ещё на год действие национальных санкций, введённых после начала войны в Украине против граждан России и Беларуси. Предложения по новым визовым ограничениям для тех белорусов, которые ездят на родину чаще, чем раз в три месяца, литовские парламентарии не поддержали.

По данным литовского портала LRT, 109 депутатов Сейма проголосовали за продление действия закона об ограничительных мерах в отношении белорусов и россиян, 2 депутата выступили против, 8 воздержались.

При этом каких-либо новых ограничений против белорусов вводить не стали, несмотря на то, что часть депутатов предлагала запретить белорусам приобретать недвижимость в Литве, как это сделали для россиян, а также аннулировать виды на жительство (ВНЖ) в случае, если те ездят в Беларусь чаще, чем раз в три месяца.

Член Сейма Аудронюс Ажубали, некогда занимавший пост министра иностранных дел, заявил, что нежелание вводить дополнительные санкции против белорусов и уравнивание их с россиянами “делает новый закон бесполезным”.

Из итогового текста законопроекта также удалили предложение о лишении литовского ВНЖ для тех россиян и белорусов, которые “намеренно и систематически публично распространяют ложную информацию, противоречащую интересам общества или государства”.

Что изменилось?

Самым большим одобренным литовским Сеймом изменением стал запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения. Конкретный список запрещенных продуктов и кормов правительство утвердит чуть позднее.

Ранее Telegraf.news сообщил, что депутаты Сейма Литвы предлагали изменить условиях действующих санкций в отношении граждан Беларуси и России. В числе прочего, они призвали аннулировать вид на жительство в Литве тем белорусам, которые выезжают в Беларусь или Россию чаще одного раза в квартал за последние 12 месяцев. В Департамента госбезопасности Литвы назвали такие поездки “контрразведывательной угрозой”.

В Сейме Литвы предложили запретить белорусам ездить на родину чаще одного раза в год из-за «контрразведывательной угрозы»