Сейм Латвии отказался вводить запрет на авто с белорусскими номерами

Опубликовано: 22.03.2024 10:52 , Обновлено: 22.03.2024

Сейм Латвии в четверг, 21 марта, отклонил предложение ограничить передвижение по дорогам страны автомобилям с белорусскими номерами. Уравнять в этом вопросе граждан Беларуси и России, для которых такие ограничения действуют уже больше месяца, латвийские депутаты посчитали нецелесообразным.

Сейм Латвии передал на пересмотр Комиссии по народному хозяйству соответствующие поправки к Закону о дорожном движении. Глава комиссии Скайдрите Абрама пояснила, что эти поправки были “слабо подготовлены” и, по сути, копировали те ограничения, которые с 15 февраля этого года действуют для автомобилей с российскими номерами, сообщил портал LSM.lv.

По словам Абрамы, членам комиссии предстоит предусмотреть для белорусов “основательные исключения”, как в вопросе о том, в каких случаях автомобилям с белорусскими номерами будет разрешено передвигаться по территории Латвии, так и в вопросе о штрафах и конфискации автомобилей, которые попадут под запрет.

В МИД Латвии, комментируя данную ситуацию, подчеркнули, что введенные Евросоюзом санкции в отношении России и Беларуси отличаются, в частности, авто с регистрационными номерами Беларуси в Европу ввозить не запрещено. Нет подобных запретов и в соседних Литве и Польше. Тем не менее, по данным латвийского портала, во внешнеполитическом ведомстве выразили готовность к “дискуссии” о необходимости запрета и условиях его введения.

Напомним, въезд автомобилей с российскими номерами в Латвию запретили с 15 февраля. Такие санкции против России ввелитакже Литва, Польша и Эстония. В Латвии за это теперь предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро и конфискация самого авто. Единственная причина, по которой авто с российскими номерами могут теперь пересечь границу Латвии — это транзит, который может длиться не более 24 часов. По официальным данным, за месяц полиция Латвии конфисковала только одно авто, нарушившее запрет. Отметим, что МИД России пригрозило Латвии “зеркальным мерами” в ответ на запрет для российских авто.

Ранее Телеграф сообщил, что месяц назад Сейм Латвии ввел запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из Беларуси и России. Официальные лица в Беларуси пока никак не комментировали данное решение властей соседнего государства.

Сейм Латвии запретил ввоз белорусской сельхозпродукции